Lago di Como, nuovo prestigioso riconoscimento per Villa d'Este

BTOB KPMG AWARDS 2023, award dedicato alle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco e Monza e giunto alla sua undicesima edizione, ha premiato nella categoria Hôtellerie Villa d’Este, l'iconico albergo 5 stelle lusso di Cernobbio, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale.

I riconoscimenti sono stati consegnati durante una serata di gala nella splendida cornice della Villa Reale di Monza, luogo simbolo della Brianza, a cui hanno partecipato numerosi capitani d’azienda, top manager e rappresentanti delle istituzioni del territorio di Monza e della Brianza, Lecco e Como. A ritirare il premio il Dott. Giuseppe Fontana, Presidente del CdA di Villa d’Este S.p.A.: “Villa d’Este è un edificio storico risalente al XVI secolo che lo scorso anno ha festeggiato 150 stagioni come hotel - rappresenta una bellissima signora da gestire, custodire, mantenere, ma soprattutto la cultura dell’hôtellerie in Italia e nel mondo. Per noi come famiglia, questa rappresentanza che l’Hotel deve avere nel mondo e soprattutto in Brianza è importantissima. Villa d’Este è un insieme di cultura storica, ma soprattutto un insieme di persone: sono coloro che lavorano nell’hotel a offrire un’esperienza indimenticabile e di lusso agli ospiti, intendendo il lusso come la possibilità di avere qualcosa di diverso che da altre parti si trova. Questo è il grande valore aggiunto che le nostre persone riescono a dare”.

Per le altre categorie in gara, le votazioni espresse dalla giuria popolare sul sito www.btobawards.it e dalla giuria composta da associazioni e

istituzioni di riferimento del panorama monzese, lecchese e comasco, hanno decretato gli altri vincitori come segue:

? GRANDE IMPRESA: BIANALISI

? PICCOLA MEDIA IMPRESA: CONSORZIO PREMAX

? IMPRESE STORICHE: MOLINI LARIO

? START UP: PIZZAUT

? ESG: OMET

? PASSAGGIO GENERAZIONALE: BONACINA 1889

? DIGITAL: FINCONS GROUP

? GREEN: GEROSA GROUP

Durante la serata è stato poi assegnato un premio speciale a Paolo Nespoli, astronauta italiano di fama internazionale che nella sua radicata identità ha portato la Brianza fin nello spazio. «È stato un piacere ascoltare le esperienze e le storie di così tante eccellenze imprenditoriali, da cui possiamo tutti prendere spunto per imparare. E siete voi imprenditori, con il vostro lavoro e la vostra determinazione, che rendete possibili questi miracoli»