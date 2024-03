Il nuovo supermercato che apre sul Lago in un'area dismessa dove c'erano capannoni fatiscenti

Nuova apertura di Iperal il prossimo 12 marzo sull'Alto Lago a Dongo.

Iperal Dongo è un progetto nato grazie alla stretta e proficua collaborazione con l’amministrazione comunale attuale e quella passata, che hanno compreso la validità della proposta di realizzazione di un nuovo supermercato e con la proprietà dell’immobile, nelle persone di Lorenzo Macchè e della sua famiglia.

Il nuovo Iperal di Dongo, ha una superficie di vendita di 1500 mq e nasce, senza occupare nuovo suolo, dal recupero di un’area dismessa occupata precedentemente da capannoni in parte utilizzati da un’attività edilizia ed in parte fatiscenti.

La decisione di realizzare un nuovo supermercato risponde all’esigenza di migliorare il servizio ai clienti dell’attuale negozio di Gravedona ed Uniti, adeguandolo agli standard di Iperal. Il supermercato offre un parcheggio di circa 200 posti auto, sia coperto che scoperto e garantisce un accesso sicuro dalla via provinciale grazie ad una nuova rotatoria.

La struttura, realizzata con materiali eco-compatibili, è all’insegna della sostenibilità ambientale: i banchi frigoriferi utilizzano gas refrigerante naturale ed ecologico, mentre l’impianto di illuminazione a LED contribuisce a ridurre i consumi energetici. Una parte significativa dell’energia elettrica necessaria è autoprodotta grazie all’impianto fotovoltaico situato sul tetto del capannone.

L'apertura

In occasione di questa nuova apertura, fino al 19 marzo sarà presente la promozione “Sottocosto Speciale Apertura”, con una serie di offerte dedicate in esclusiva al nuovo negozio. Nei generosi spazi del nuovo Iperal, i clienti potranno trovare quotidianamente un assortimento ampio e conveniente grazie all’iniziativa “Più Bassi Sempre”, oltre 300 prodotti “Fatto da noi”, pane fresco sette giorni su sette, frutta e verdura di stagione a prezzi sempre convenienti e pesce fresco e carni di qualità provenienti da allevamenti selezionati.

E per rendere ancora più veloci gli acquisti, senza rubare troppo tempo ai propri impegni, è attivo il servizio “Casse Self”, il modo più rapido per fare la spesa. Ad attendere i nuovi clienti Iperal Dongo, in via Statale 208, ci saranno oltre 55 addetti, dei quali il 65% provenienti dal negozio di Gravedona ed Uniti e 15 neo assunti.

Gli orari di apertura sono:

Dal 12 marzo, tutti i giorni

dalle 8,00 alle 20,00 con orario continuato