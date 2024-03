Aperto il primo resort di Como dedicato al padel

Lo sport, ma non solo, protagonista di un progetto innovativo che pone al centro della propria filosofia il benessere della persona. È arrivato a Como The Padel Resort, primo in Italia con 11 campi da padel, realizzato dalla famiglia Parolini, proprietaria anche di Iperauto S.p.a., con l’obiettivo di recuperare e riqualificare la zona industriale di via Pasquale Paoli attraverso una proposta di accoglienza all’avanguardia: un luogo con ambienti destinati allo svago e al relax e atmosfera familiare, ma soprattutto una destinazione per riconnettersi con se stessi, lontani dalla frenesia del quotidiano. Un progetto di rigenerazione urbana pensato dalla famiglia Parolini.

Agli undici campi, di cui nove interni, si affiancano infatti su un’area complessiva di 17.000 mq: una palestra, un centro di fisioterapia, un ristorante gourmet, un bistrot con lounge bar, un coworking, una concessionaria Maserati, e, con inaugurazione prevista entro l’estate, un boutique hotel con 21 camere deluxe piscina e solarium.

“La ricerca di una nuova sede per la concessionaria Maserati - spiega la famiglia Parolini– ci ha portato a considerare questa zona di Como che, in una posizione strategica, presenta un forte potenziale commerciale e turistico. Da qui l’idea di sviluppare qualcosa di unico nel suo genere in linea con il percorso di crescita del capoluogo lariano. Prima con i campi da padel, poi con l’hotel e la collaborazione con lo Chef Caffara, già conosciuto e apprezzato sul territorio”.

Sport e Benessere

Sintesi di una nuova forma di hospitality, che abbina il benessere allo svago, The Padel Resort fa della proposta sportiva un punto di forza.

La struttura propone 11 campi da padel superpanoramici modello World Padel Tour di Mejorset approvati FITP, di cui 9 indoor e 2 outdoor, i migliori sul mercato pensati per un centro che vuole garantire ai propri utenti le più alte prestazioni. Anche per questo, Head sarà sponsor tecnico.

I campi saranno aperti tutti i giorni dell’anno e ad accompagnare appassionati e giocatori alle prime armi ci sarà una vera e propria Academy gestita dai migliori professionisti della zona.

Il primo piano del Resort ospita due studi per fisioterapisti e osteopati, un’area coworking e una palestra attrezzata Technogym affacciata sui campi, disponibile su prenotazione per un riscaldamento pre partita o una sessione di allenamento con l’assistenza di un personal trainer.

Negli spazi esterni ci saranno una piscina (da 25 mt * 10 mt ) e un solarium la cui apertura è prevista entro l’estate in occasione dell’inaugurazione dell’Hotel.

Gusto in tavola

L’offerta food di The Padel Resort è stata affidata allo Chef Franco Caffara che delizierà anche i palati più esigenti con le proposte del ristorante gourmet I TIGLI e del Bistrot. Di tendenza e con arredi moderni il ristorante I TIGLI proporrà un perfetto connubio tra tradizione, ricerca e qualità, mentre il Bistrot e il lounge bar offriranno proposte semplici e genuine, per una pausa più veloce.Il percorso dello chef inizia nel 1994 nel comune di Cirimido e prosegue, nel 2004, nel cuore della città Lariana, per arrivare oggi al The Padel Resort.

“Siamo convinti che il rispetto per la stagionalità e la ricerca delle migliori materie prime siano due principi fondamentali che permeano la nostra cucina” spiega Chef Caffara. “Ci siamo sempre sentiti degli artigiani, attenti alla qualità dei prodotti che ogni stagione ci offre, per proporre una cucina riconoscibile al palato, di gusto deciso e senza fronzoli, che partendo dalle basi della tradizione possa avere una rilettura in chiave contemporanea.”

Maserati

L’idea di The Padel Resort è nata durante la ricerca di uno spazio per la nuova sede della concessionaria Maserati. La famiglia Parolini, infatti, opera da più di trent’anni nel settore automotive. Lo showroom e l’officina sono realizzati in un contesto unico coniugando il recupero industriale con la nuova brand Identity di Maserati. Il cliente è al centro dell’attenzione e vivrà un’esperienza unica tra tecnologia, test drive e spazi esclusivi dedicati alla vendita e al postvendita.

I servizi

Le attività e i servizi proposti all’interno del Resort saranno disponibili per tutti gli ospiti dell’Hotel, per i tesserati (è prevista la possibilità di abbonarsi) e per gli esterni che volessero usufruirne previa prenotazione e verifica della disponibilità. Dai campi di padel per una sfida avvincente, alla palestra per mantenersi in forma, fino al bar e al bistrot per esperienze di gusto. Ma non solo. La struttura offrirà aree verdi per una pausa immersi nella natura e un’area coworking per riunioni tra una partita e l’altra, ma anche un luogo perfetto per team building in un’atmosfera unica. L’Hotel, che sarà inaugurato entro l’estate, disporrà di 21 camere deluxe di 25 mq, tutte con ampio balcone affacciato sul giardino, la piscina, il solarium attrezzato e il beach bar. A disposizione dei clienti del centro padel e dell’Hotel ci saranno servizi di mobilità che consentiranno gli spostamenti in zona oltre ai transfer da e per l’aeroporto.