La fabbrica di cioccolato del Lago di Como con 392 dipendenti e 200 milioni di fatturato

Una storia, quella di Icam, che comincia nel 1942, in uno scenario post bellico con zuccherifici distrutti dai bombardamenti e il prezzo dello zucchero alle stelle. In questo contesto Silvio Agostoni rileva un laboratorio nel paese alpino di Morbegno per la produzione di dolci e caramelle.

Con ingredienti di fortuna, zucchero, farina di castagne e un po’ di cacao in polvere crea la “Torta Montanina”: ed è subito un successo. Da Morbegno a Lecco e poi dal 2008 la fabbrica di cioccolato ha sede nel Comasco, a Orsenigo. Un'azienda molto legata al Lago di Como.

Tra le loro produzioni Il cioccolato che nasce tra le pre-Alpi, le valli e il Lago: un paesaggio incantevole, conosciuto e amato in tutto il mondo, che hanno celebrato con il pay off “Le dolcezze del Lago di Como”. "Oggi queste confezioni, scrivono, restano un simbolo dell’amore per il nostro territorio e dell’impegno speso per salvaguardare la bellezza che ci circonda".

Icam oggi conta 392 dipendenti, un fatturato di oltre 200 milioni di euro (203.801.692 per la precisione) e una media di utili (periodo di riferimento dal 2018 al 2022) di 10.389.772 euro, ma soprattutto una storia che merita di essere raccontata.

ll 3 settembre, in occasione del 70° anniversario, lo stabilimento di Orsenigo 4.0 è stato intitolato alla memoria di Silvio Agostoni e Carolina Vanini i fondatori che hanno saputo trasmettere la passione per un cioccolato straordinariamente buono, per tutti. Perché la loro intraprendenza e il loro esempio hanno fatto diventare l’innovazione e l’etica valori, non solo culturali e di vision aziendale, ma anche economici. Un'azienda che anche nelle terre d'origine dove viene acquistato il cacao, come l'Uganda, ha messo in atto progetti a sostegno dei coltivatori e contro lo sfruttamento e che è da sempre attenta a ridurre l’impatto ambientale. "Perché vogliamo lasciare una traccia positiva per le generazioni future, contribuire allo sviluppo sostenibile e combattere l’aggravarsi dei danni ambientali già esistenti. Per questo abbiamo abbracciato gli obiettivi SDGs delle Nazioni Unite che affrontano la necessità di una crescita virtuosa e la protezione della biodiversità e delle foreste.Perché è la natura la nostra più grande risorsa. E per questo va salvaguardata".