L'azienda premiata come il posto migliore al mondo dove lavorare cerca personale a Como

È in assoluto il posto dove si lavora meglio al mondo. Questo è risultato dalla classifica mondiale World's Best Workplaces 2023. Parliamo della catena Hilton, presente anche a Como con l'Hilton Como Lake.

Aveva già conquistato il primo posto nella categoria dei migliori posti di lavoro in Italia. Ora per la prima volta, è stata nominata in testa alla classifica World’s Best Workplace dal magazine Fortune e da Great Place to Work. Questo riconoscimento segna anche la prima volta che un’azienda del settore dell’ospitalità ottiene il miglior posizionamento in questo prestigioso programma.

Hilton è una società leader nel settore dell'ospitalità a livello mondiale con un portafoglio di 22 marchi di livello mondiale che comprende quasi 7.300 proprietà e oltre 1,1 milioni di camere, in 123 paesi e territori. Dedicata a realizzare la sua visione fondativa di riempire la terra con la luce e il calore dell'ospitalità, Hilton ha accolto più di 3 miliardi di ospiti nei suoi oltre 100 anni di storia, si è guadagnata il primo posto nella lista delle 100 migliori aziende per cui lavorare stilata da Fortune ed è stata riconosciuta come leader globale negli indici di sostenibilità Dow Jones per sei anni consecutivi.

Hilton cerca personale a Como: come candidarsi

La bella notizia è che Hilton creca personale anche per il suo Hotel a Como. I colloqui per chi volesse candidarsi alle varie posizioni aperte saranno fatti di persona nella giornata del 5 febbraio (qui il link da seguire per inviare la propria candidatura e registrarsi al recruitment day 2024)