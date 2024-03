Il dorato risveglio del lago di Como: a Pasqua riapre Villa d'Este

Si aprono i cancelli, fioriscono i giardini e una leggiadra brezza lacustre rinfresca le magnifiche stanze ricolme di storia dell’iconico Hotel 5 stelle sul Lago di Como. Un nuovo giorno sta per sorgere a Villa d’Este e con esso una nuova stagione ricca di progetti e novità all’insegna di un solo obiettivo: offrire un’accoglienza unica alla costante ricerca di bellezza ed eleganza, che possa regalare agli ospiti grandi emozioni e ricordi indelebili.

Il 28 marzo, proprio in vista della Pasqua, Villa d’Este inaugura la nuova stagione con il tradizionale alzabandiera: una cerimonia molto attesa, che segna l’inizio di un anno di rinnovati appuntamenti e che celebra la prestigiosa storia secolare di un hotel che negli anni ha visto ospiti illustri passare e poi tornare: da Alfred Hitchcock a Woody Allen, da George Clooney ad Antonio Banderas, da Elton John a Madonna. Tante le iniziative del 2024 è uno solo il fil rouge che le accomuna: l’eccellenza.

Si parte dalla ristorazione, con uno speciale Menù per il giorno di Pasqua. Il viaggio enogastronomico, firmato dall’Executive Chef Michele Zambanini, racconta la tradizione della cucina italiana con estro e creatività: antipasto con astice, puntarelle, zabaione all’erba cipollina e salsa ai ricci di mare; tradizionale lombatina di agnello in crosta di carciofi, scaloppa di foie gras, porro alla brace e ridotto di Barolo; dolce conclusione la Colomba artigianale Villa d’Este, realizzata dagli Chef Pasticceri con ingredienti di prima qualità..e..una..lenta.lievitazione. E come da tradizione anche quest’anno verranno esposte, nella Sala Colonne e nella Sala Impero, le splendide uova di cioccolato. Per coloro che vorranno portarsi a casa l’esperienza dolciaria di Villa d’Este, sarà possibile acquistare i dolci della tradizione pasquale in Hotel e comodamente online.

La ristorazione vedrà tante novità durante la 152esima stagione di Villa d’Este.

Una tra queste sarà il pop up del Ristorante Il Platano che da maggio punterà a rievocare la memoria dei sapori autentici della cucina mediterranea e giapponese, fondendosi a sentori e influenze dal mondo. L’atmosfera casual e informale inviterà i commensali alla condivisione di alcuni piatti e alla scoperta di nuovi sapori. Nella carta gli ospiti potranno trovare piatti innovativi ma legati alle tradizioni, una raffinata semplicità che vuole unire la cucina del "bel paese" a ingredienti locali e tecniche nipponiche. Immancabili saranno alcuni piatti come la burratina, gazpacho di arance rosse, pomodorini e tartina di scampi Toga, per poi proseguire con gli spaghettoni cacio e pepe, polvere di Patanegra, tartarina di capesante al lime o ancora l’Astice d’oriente Babaganoush, Pak Choi, Salsa al Cognac e melograno, per poi concludere con un grande classico della tradizione italiana rivisitato: il Tiramisù al Ginseng. L’ampia carta dei vini sarà in perfetto equilibrio tra etichette di uve autoctone, prodotti di nicchia e le migliori eccellenze tra i grandi e i piccoli produttori italiani, offrendo la possibilità di avventurarsi in una stimolante esperienza enologica. A completare la proposta, cocktail classici, rivisitati con un twist sorprendente e originale.

Anche il ristorante Grill saluterà la primavera, anticipando la riapertura ad aprile, con il suo imperdibile Saturday & Sunday Roast, un vero classico della British cuisine diventato oggi un appuntamento abituale del pranzo del fine settimana sul Lago di Como.

Il Bar Canova punta in questa nuova stagione ad un’esperienza di mixologia senza precedenti, con una carta rinnovata di cocktail d’autore e reinterpretazioni di grandi classici, arricchiti da una selezione impeccabile di distillati. La proposta dei mixologist spazia tra quattro temi esclusivi: i cocktail "Anfora", che esaltano i valori della storia e dell'artigianalità unendo classicità e innovazione, miscelando ingredienti in combinazioni audaci, lasciandoli riposare all'interno di antiche anfore; i cocktail "La Dolce Vita", che celebrano la grande tradizione italiana; i cocktail "Classici", un omaggio ai drink più conosciuti degli ultimi due secoli; e infine i "Signature Cocktails", ispirati alla vita e alla produzione artistica di Canova, a cui il bar è dedicato, in un connubio di tradizione e creatività. Il menù offre inoltre un'ampia selezione di eleganti stuzzichini, liquori e bevande analcoliche.

Dal 24 al 26 Maggio tornerà l’atteso Concorso d’Eleganza, che da anni calamita l’attenzione di appassionati d’auto e motori, una vera istituzione nel mondo dell’automotive, che da sempre trova a Villa d’Este la propria casa. Un appuntamento imperdibile, un evento che riesce ad emozionare da anni generazioni diverse, accomunate da un’unica passione, quella delle auto d’epoca.

Ricco il palinsesto estivo con le Feste d’Estate, saranno momenti imperdibili: sontuose cene di gala e serate a tema il 4 luglio, il 14 luglio e il 15 agosto, per celebrare rispettivamente l’Indipendenza americana, la Festa Nazionale francese e il Ferragosto. Cavalcando il successo dello scorso anno, non mancheranno poi gli appuntamenti musicali e i concerti pieds dans l'eau, che allieteranno le serate d’estate, con la partecipazione di artisti conosciuti a livello internazionale.

La nuova stagione sarà ricca di grandi esperienze esclusive, con proposte del tutto nuove, come ad esempio lo Snow Dream, un’avventura nelle lontane montagne a Cervina, Zermatt o ancora Courchevel. Una giornata sugli sci, con guida alpina esperta e un pranzo in uno Chalet di lusso o a bordo pista, che si concluderà poi con il rientro in elicottero a Villa d’Este. Un sogno per coloro che nei mesi primaverili vorranno vivere ancora il magico richiamo delle bianche cime innevate. Anche il Beauty Center vedrà un trattamento nuovo, dedicato a mamme e figlie. Un momento di puro relax, un pomeriggio di coccole tra trattamenti benessere e di bellezza, con una buona cioccolata calda e pasticcini. Un sogno per coloro che nei mesi primaverili ricercano ancora le montagne innevate.

Per gli appassionati sportivi, in particolar modo gli amanti del Tennis, Villa d’Este attiverà una collaborazione con Lux Tennis, leader nel mondo sportivo, composto da un team di grandi esperti conosciuti a livello internazionale, che collabora da anni con grandi Hotel in tutto il mondo. Gli ospiti di Villa d’Este e i Soci Sporting potranno allenarsi sotto la guida esperta di master coach e in alcuni momenti speciali dell’anno vivere esperienze uniche con professionisti riconosciuti a livello internazionale. Attraverso coaching di qualità e programmi di tennis personalizzati, i partecipanti potranno affinare le proprie abilità e competenze atletiche partecipando a sessioni, corsi mirati e lezioni personalizzate, anche per i più piccoli.

Raccogliendo come invito un verso della poetessa inglese Edith Sitwell “L'inverno è il momento del benessere, del buon cibo e del calore, del tocco di una mano amica e di un discorso accanto al fuoco: è il momento di casa”, Villa d’Este rimarrà aperta anche nel periodo invernale di quest’anno, come già successo per il 2022 e 2023: un progetto fortemente voluto dalla Proprietà e dalla Direzione per dare voce e valorizzare tutto l’anno un territorio unico al mondo. Ad animare la fredda stagione torneranno le Wine Dinners, esperienze enogastronomiche d’eccellenza dove icone della produzione vitivinicola incontreranno la raffinatezza dell’alta cucina. Le proposte non finiscono ancora: già dal mese di Novembre, gli ospiti potranno godere della Greenhouse, una vera e propria estensione del Bar Canova, con vista sul lago, zona lounge pensata per ogni momento della giornata, dove rilassarsi durante le fredde giornate invernali e della Chocolate Room nella bellissima Sala Colonne trasformata di nuovo in una cioccolateria che, grazie al successo dello scorso anno, si amplierà anch’essa verso il lago con una seconda Greenhouse dedicata ai prodotti dell’alta pasticceria artigianale di Villa d’Este e alla musica d’autore, dove sarà possibile acquistare dolci ricordi da portare a casa e regalare.