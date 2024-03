Arriva a Como il primo deposito bagagli completamente automatico

All'interno della stazione ASF Autolinee di piazza Matteotti, è stato inaugurato il nuovo deposito bagagli automatico "Essenza bag", disponibile ogni giorno dalle 7 alle 22.30. Questo moderno servizio offre 16 box di diversi volumi, progettati per accogliere borse, zaini e bagagli.

La nuova installazione promette di rendere la gestione dei bagagli sicura e completamente autonoma, una comodità non indifferente per chi viaggia e desidera esplorare la città senza l'ingombro dei propri effetti personali. L'utilizzo del deposito è intuitivo e accessibile a tutti, seguendo alcune semplici istruzioni. Il processo inizia con la selezione della dimensione del box adeguata al proprio bagaglio. Successivamente, si seleziona il tempo di deposito desiderato.

Un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza del deposito è la creazione di un codice segreto, scelto dall'utente, e l'inserimento di un indirizzo email per eventuali comunicazioni. Il pagamento può essere effettuato comodamente tramite carta di credito o bancomat. Una volta effettuate queste operazioni, è possibile depositare il bagaglio nel box prescelto, ricordandosi di chiuderlo correttamente. La disponibilità di box di diversi volumi assicura che ogni visitatore possa trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sia che si tratti di un piccolo zaino sia che si debba custodire un bagaglio più ingombrante. L'ampio orario di funzionamento garantisce inoltre flessibilità e comodità, permettendo di approfittare del servizio praticamente in ogni momento della giornata.