Camilla Pelizzatti nuovo presidente del Consiglio notarile di Como e Lecco

Il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco ha un nuovo presidente: si tratta di Camilla Pelizzatti notaio in Erba, che succede al lecchese Massimo Sottocornola, che aveva ricoperto l’incarico dal 2019 ad oggi.

“Con grande orgoglio e senso di responsabilità ho accolto questa nomina – sottolinea Camilla Pelizzatti –. In continuità con quanto fatto da chi mi ha preceduta, mi impegnerò costantemente per proseguire nell’opera di sviluppo dei servizi per i cittadini e per i membri del collegio. In questo potrò contare sul prezioso supporto garantito dal Consiglio, costituito da tanti stimati e brillanti colleghi”.

Insieme alla nomina del nuovo presidente, ruolo che per la prima volta viene ricoperto da una donna, è stato infatti rinnovato anche il Consiglio, che è ora così composto: oltre al presidente Camilla Pelizzatti, Matteo Bullone, Piercarlo Colnaghi, Alberto Colombo, Elena Cavalleroni, Corrado Malberti, Chiara Mariani, Christian Nessi, Paolo Panzeri, Laura Piffaretti e Andrea Sala.