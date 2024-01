In centro a Como ha aperto il locale ispirato alla "Milano da bere"

Como si prepara per la prossima primavera e da giorni si susseguono le nuove aperture (e quelle annunciate). Dopo la pizzeria dove sul menu ci sono solo la margherita e la marinara e dopo il ristorante che fa felice gli amanti della carne e del filetto, arriva la Ta(a)cheria.

Mercoledì scorso in pieno centro storico in via Giovio 17 ha aperto un nuovo locale molto particolare. La proposta è un mix tra lo streetfood messicano e i sapori in pieno stile milanese. I tacos sono abbinati a coktail ispirati proprio alla mitica "Milano da bere". Si chiama TAAC e anche il nome è un richiamo ai tacos messicani e al modo di dire del milanese per eccellenza, l'imbruttito. Tacos di carne, pesce e proposte vegetariane da gustare, scrivono, "come se fossi in Piazza del Duomo a Milano, oppure passeggiando per le vie del centro o sul lungolago. TAAC!".