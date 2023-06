L'azienda tessile comasca che compie 100 anni e diventa Impresa Storica d'Italia

Il gruppo Clerici Tessuto, azienda di riferimento nel segmento del tessile di alta gamma per abbigliamento, accessori ed arredo, all’esito della verifica

istruttoria effettuata dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio risulta oggi ufficialmente iscritta nel Registro delle Imprese Storiche Nazionale.

L’azienda può dunque fregiarsi del titolo di “Impresa Storica d'Italia”, speciale marchio appositamente realizzato da Unioncamere Nazionale per valorizzare le attività imprenditoriali secolari che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il proprio patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”.

Ha dichiarato Alessandro Tessuto, Presidente di Clerici Tessuto: - Siamo molto orgogliosi di questo grande risultato, in quanto l’azienda, fondata nel 1922 dai miei nonni, Rachele Clerici e Alessandro Tessuto, ha mantenuto in modo costante nel tempo la propria etica aziendale.

Oggi, giunti alla quarta generazione in azienda con mia figlia Sara Tessuto, confermiamo questo impegno che continuerà sicuramente a protrarsi negli anni a venire. Il Registro coinvolge soltanto le imprese, di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte al Registro Imprese con esercizio ininterrotto dell’attività nello stesso settore merceologico da almeno 100 anni.

Ha aggiunto Sara Tessuto, Responsabile Marketing e Comunicazione Clerici Tessuto: - Il riconoscimento di “Impresa Storica d'Italia” mi rende particolarmente fiera, alla luce dell’impegno costante profuso in azienda dalle generazioni che mi hanno preceduto. Oggi il nostro sforzo si concentra soprattutto nell’ambito formativo e nel mantenimento di un perfetto equilibrio tra la salvaguardia delle più ricercate lavorazioni storiche ed artigianali, come il velluto a bacchetta o il tessuto chiné tradizionale, e le più avanzate innovazioni di prodotto e di processo. Requisito imprescindibile per ogni innovazione portata in azienda è oggi il contributo che questa può dare anche in un’ottica di sostenibilità.

L'azienda di Grandate

Clerici Tessuto, azienda tessile con sede a Grandate (Como), è tra le più importanti realtà mondiali per il settore del lusso, con una produzione dedicata all’abbigliamento, agli accessori e all’arredamento. L’azienda controlla una completa micro filiera tessile che copre l'intero ciclo di nobilitazione della seta e di altre fibre naturali ed è in grado di coniugare le abilità artigianali della tradizione e dell’eccellenza serica comasca con una continua ricerca, sperimentazione e innovazione del proprio prodotto. Con una produzione annuale di circa 3 milioni di metri di tessuto di altissima qualità, Clerici Tessuto si serve di un imponente complesso industriale di oltre 10.000 mq che impiega circa 250 dipendenti e di una rete vendita che raggiunge 2500 clienti in 70 nazioni.