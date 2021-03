Como, chiude "Il Salumaio": al suo posto arriva Burgez

Il Salumaio di via Cesare Cantù a Como ha chiuso i battenti. L'arrivo della pandemia e soprattutto il suo perdurare hanno indotto i titolari a cedere l'attività. Modificare il proprio medo di lavorare per adeguarsi alle nuove norme avrebbe richiesto sforzi e fatica che, come riferito dal sito ComoZero, Natale Farumi e la moglie Aurelia non si sono sentiti di affrontare dopo 32 anni di attività. Meglio quindi una pensione anticipata e lasciare il posto a una nuova realtà, peraltro già ferrata nell'asporto e nel delivery. A subentrare sarà, infatti, Burgez, la catena di fast food che conta già dieci punti vendita (quello di Como sarà l'undicesimo) tra Milano, Torino e Roma.