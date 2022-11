Lake Como Green Land: il nuovo turismo tra i due rami del lago. Lo racconta Lonely Planet Italia

Il turismo nella provincia di Como viene spesso unilateralmente identificato con il suo splendido lago e i borghi che lo circondano. In realtà ultimamente si stanno aprendo ai turisti anche altre realtà e con l'intento di riqualificare i vari territori, spesso luoghi di archeologia industriale, è nato già da anni il progetto Lake Como Green Land (questo il sito ufficiale). Sono 13 i comuni coinvolti: Albavilla, Albese, Alserio, Erba, Eupilio, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Merone, Montorfano, Orsenigo, Ponte Lambro e Pusiano.

Il turismo si sta avvicinando a questo territorio tra i due rami del Lago di Como. Qui, nell’Alta Brianza, troviamo bellezze non solo paesaggistiche ma anche il cuore della produttività, unito agli aspetti tradizionali. Lonely Planet Italia ha dedicato pochi giorni fa un video-servizio per raccontare meglio cosa è il Lake Como Green Land: botteghe artigiane e imprenditoria locale di design Made in Italy sono il cuore pulsante di questo distretto. Qui, tra il Triangolo Lariano e Bellagio c'è un territorio tutto da scoprire.