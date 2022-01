Un frontale terribile oggi 24 gennaio sulla Lariana all'altezza di Oliveto Lario (frazione Onno nel Lecchese) in via Giuseppe Garibaldi 123 (Sp538). Ferito gravemente un giovane di 19 anni alla guida di una delle due auto. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese con l'elisoccorso decollato da Como e atterrato nella spiaggia adiacente il luogo dell'incidente.