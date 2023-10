Mozzate, tettoia in fiamme: il fuoco raggiunge la pizzeria e tre auto

I vigili del fuoco di Appiano Gentile, Saronno e Como sono intervenuti all' 1.10 circa a Mozzate in via Varese per l'incendio di una tettoia di circa 30 metri quadrati posizionata in un cortile interno. L'incendio ha parzialmente raggiunto i locali di una pizzeria nonché tre autovetture parcheggiate. Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l'area è posta sotto sequestro per le indagini del caso.