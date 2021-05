È accaduto stamattina, 31 maggio, verso le ore 11 a Menaggio in via Regina: un'imbarcazione e la darsena sono andate a fuoco. In azione per spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Menaggio e Dongo, per un totale di tre squadre impegnate a spegnere l'incendio, che hanno utilizzato anche un mezzo nautico.