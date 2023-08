Maxi incendio a Cermenate: 6 squadre dei vigili del fuoco in azione

A Cermenate sono in azione dalle 15 di oggi giovedì 24 agosto sei squadre dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti di Cantù e Lomazzo per spegnere un incendio che ha interessato alcuni mezzi agricoli e strutture in legno in via Martiri delle Foibe. I pompieri si stanno anche occupando della messa in sicurezza della zona per impedire che il fuoco si propaghi in un'abitazione molto vicina e non raggiunga alcune bombole di gas.

Non si segnalano feriti. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri. Non sono ancora note le dinamiche dell'incendio. In aggiornamento.