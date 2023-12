Incendio a Cantù, in fiamme un tetto in via Castello: il video

Poco prima delle 20 del 13 dicembre 2023 un incendio ha scosso la tranquillità di via Castello a Cantù. Le fiamme hanno avvolto il tetto di una palazzina. Quattro squadre dei vigili del fuoco di Cantù e Como sono intervenute prontamente sul luogo. Tutti gli occupanti dello stabile sono riusciti a evacuare in sicurezza prima dell'arrivo dei pompieri. La porzione di tetto andata in fiamme è stata approssimativamente di 120 metri quadrati.

