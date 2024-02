Incendio in un'azienda a Grandola ed Uniti: in fiamme una vasca di paraffina

In una rapida e efficace operazione di soccorso, la squadra dei Vigili del Fuoco (VVF) del distaccamento di Menaggio, in collaborazione con il responsabile dell'attività interessata, ha gestito un incendio scoppiato in un capannone a Grandola ed Uniti. L'evento ha visto come protagonista un'insidiosa vasca di paraffina, la cui combustione ha richiesto un intervento tecnico urgente per evitare conseguenze più gravi.