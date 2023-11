Incendio a Ponna, in fiamme il tetto di un'abitazione

Intervento dei vigili del fuoco intorno all'una di notte del 13 novembre 2023 a Ponna. Il tetto di un'abitazione situata in via Loggio è andato in fiamme. Circa 80 metri quadrati di copertura sono andati distrutti e i locali sottostanti sono stati dichiarati inagibili. Nessuna persona è rimasta ferita ma, ovviamente, l'abitazione è stata evacuata. Due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Menaggio e Centro Valle Intelvi sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme.