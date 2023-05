Incendio nella notte in una tabaccheria di Erba

Incendio nella notte a Inverigo. Intorno alle ore 3 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Erba per spegnere un principio di incendio divampato all'interno di una tabacheria in piazza Foscolo. Non si conosco al momento le cause dell'incendio. nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù per le indagini del caso.