Allarme incendio intorno alle ore 19 di domenica 15 ottobre 2023 a Lipomo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Provinciale per Lecco per domare un porincipio di incendio che interessava il sottotetto di un esercizio commerciale. Secondo quanto appreso le fiamme interessavano alcune perline in legno. Non si sono né registrati feriti né intossicati.