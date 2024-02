Incendio mortale nella villetta, le fiamme partite dalla stufetta

Ieri lunedì 19 febbraio all' alba (i soccorsi sono stati allertati alle 6.45 circa) un incendio ha avvolto una villetta di Carimate e nel rogo ha perso la vita un uomo di 91 anni, Antomario Reale. A dare l'allarme la figlia, una donna di 55 anni, che è riuscita a salvarsi. L'anziano è stato trovato privo di sensi a terra in cucina e trasportato all'ospedale ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'incendio si sia generato a causa di una stufetta che l'uomo teneva in salotto per scaldarsi. Indagano i carabinieri di Cantù. La figlia che si è salvata in un primo momento era stata data per dispersa perché per evitare le fiamme aveva trovato riparo in cantina. Ha comunque inalato molto fumo, per questo è stata portata in ospedale per alcuni controlli.

I vigili del fuoco sono intervenuti con varie unità e la strada, via Del Cavalluccio è stata chiusa per permettere i soccorsi e lo spegnimento del rogo e alcuni vicini sono rimasti "bloccati" in casa in attesa che le condizioni fossero sicure.