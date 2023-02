Incendio a Montemezzo: bruciati 1,5 ettari di vegetazione

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire urgentemente a Montemezzo in località Montalto per spegnere un'incendio. Le operazioni sono ancora in corso e vedono occupate tre squadre, di Dongo e Morbegno con in aiuto anche squadre volontari AIB e l'elicottero. Si segnala, al momento, la distruzione di 1,5 ettari di vegetazione.