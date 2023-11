Incendio ieri a mezzanotte al piano mansardato di un'abitazione a Gravedona ed Uniti in Via Molo Vecchio. I vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e Menaggio sono intervenuti per spegnere le fiamme al piano mansardato che hanno coinvolto parte dell'appartamento, creando danni a tutto lo stabile. Non risultano persone ferite.



L'abitazione risulta temporaneamente inagibile e serve il tempo per le necessarie verifiche finalizzate al ripristino delle preesistenti condizioni di sicurezza. Sul posto anche i soccorritori del 118, i carabinieri e il sindaco.