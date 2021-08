Incendio a Lipomo, evacuate sei persone da un appartamento

Grande spavento per una famiglia di Lipomo che era in casa al momento in cui è divampato un incendio. E' accaduto in un appartamento di via per Montorfano intorno alle 13.30 del 16 agosto 2021. Quattro squadre dei vigili del fuoco di Como e Cantù sono intervenute per spegnere il rogo che con ogni probabilità si è sprigionato a causa di un guasto elettrico. Il divano e alcuni arredihanno preso fuoco. le sei persone che erano presenti in casa sono state prontamente evacuate ma una di loro che aveva respirato il fumo prodotto dall'incendio è stato trasportato all'ospedale per accertamenti, le sue condizioni, ad ogni modo, non sembrano destare preoccupazione.