Incendio a Lezzeno: a fuoco una stufa

Incendio intorno alle ore 9.30 a Lezzeno, in località Casate. La stufa situata in un locale adiacente a un box è andata afuoco. Una densa e alta colonna di fumo si è levata dall'edificio. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Como, Cantù e Canzo. Sono in corso approfondimenti per capire se sia stata compromessa l'agibilità dell'abitazione sovrastante il locale dove è divampato l'incendio. Non riusltano feriti o intossicati.