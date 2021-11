Incendio a Ponte Lambro: legnaia in fiamme

Incendio nel cuore della notte a Ponte Lambro. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle ore 2 in via Sauro dove è divampato un incendio in una legnaia. Le fiamme hanno interessato anche due locali attigui dove abita una famiglia. Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma l'abitazione è stata momentaneamente dichiarata inagibile. La famiglia residente è stata evacuata e ha trovato una temporane sistemazione presso i propri parenti in attesa che i vigili del fuoco completassero le operazioni di spegnimento e di valutazione dei danni.