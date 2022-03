Pompieri a Colverde: a fuoco una catasta di legna

Intorno alle ore 10 della mattina del 16 marzo 2022 i vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire in via Roccolo a Colverde (frazione Gioronico) perspegnere un incendio divampato su un'area verde. Una catasta di legna ha preso fuoco e senza l'intervento dei pompieri, viste le condizioni persistenti di siccità e secchezza della vegetazione nel Comasco, il rogo avrebbe rischiato di propagarsi con facilità. Non si sono registrati feriti. Sono in corso gli accertamenti per capire quali siano state le cause dell'innesco dell'incendio.