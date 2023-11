Incendio nella notte alla Ital Leghe di Guanzate

Ieri sera, intorno alle 23 quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo sono intervenute prontamente in via Galileo Galilei a Guanzate per fronteggiare un principio di incendio presso la ditta Ital Leghe, specializzata nella lavorazione di zinco. Fortunatamente, non si segnalano feriti. L'incendio, verificatosi durante le fasi di lavorazione di zinco all'interno dell'azienda, ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza, condotte in collaborazione con il personale dell'azienda, sono durate complessivamente 90 minuti. La pronta risposta delle squadre dei vigili del fuoco ha contribuito a evitare danni maggiori e a garantire la sicurezza degli operatori e dell'area circostante. Nonostante la delicatezza della situazione, il personale dei vigili del fuoco è riuscito a controllare efficacemente l'incendio e a prevenire il suo propagarsi. Non si sono registrati feriti o intossicati.