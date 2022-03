Ieri sera 10 marzo intorno alle 19.30 sono intervenute a Gera Lario in località Pian di Spagna/Trivio Fuentes le squadre dei vigili del Fuoco di Morbegno, Dongo e Sondrio per domare un grosso incendio in un canneto. Il tempestivo intervento ha evitato il peggio e limitato i danni a 150 metri quadri di terreno.