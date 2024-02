Intervento dei vigili del fuoco in via Salvo d'Acquisto ad Appiano Gentile. Nella mattina del 27 febbraio 2024 un furgone ha preso fuoco. Da quanto si è appreso il mezzo ha dovuto interrompere la marcia a causa di un guasto. Era fermo in panne sulla strada quando sono divampate le fiamme. Due squadre dei pompieri sono giunte sul posto per spegnere l'incendio che ha danneggiato seriamente il veicolo ma che non ha causato feriti.