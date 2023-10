Incendio in una casa a Mozzate: all'interno la famiglia con un bimbo di 18 giorni. Due ustionati gravi

Terribile incendio oggi 3 ottobre scoppiato nel primo pomeriggio in una casa a Mozzate. Secondo le primissime informazioni ricevute all'interno dell'appartamento dove sono divampate le fiamme c'era tutta la famiglia. Sono 5 le persone coinvolte, 4 portate all'ospedale.

Si tratta di un 50enne che ha riportato ustioni di 3° grado alle gambe e di 2° al volto. L'uomo è ora ricoverato al Niguarda di Milano dove è stato portato con l'elisoccorso. In ospedale anche un 20enne (sempre in codice rosso) con ustioni di 2° e 3° grado, portato a Legnano con l'elisoccorso. Una donna di 29 anni con un neonato di 18 giorni hanno riportato entrambi sintomi da inalazione da fumi durante l'evacuazione dalle scale e sono stati portati all'ospedale di Tradate. Coinvolto, ma non ospedalizzato anche un uomo di 76 anni. Intervenuti i vigili del fuoco, 1 mezzo coordinamento maxi emergenze AREU, 2 elicotteri, 1 mezzo di soccorso avanzato, 3 ambulanze. Non sono acnora note le cause dell'incendio.

Articolo in aggiornamento.