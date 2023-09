Grosso incendio a Veniano: fiamme alla ditta Uboldi

Grosso incendio a Veniano nella serata del 29 settembre 2023. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un rogo divampato intorno alle ore 20 presso la ditta Uboldi di via per Fenegrò. Non si segnalano feriti o intossicati ma le fiamme hanno causato ingenti danni. La ditta Uboldi, come si legge nel sito aziendale, è specializzata nella lavorazione e commercio di trippe e lingue salmistrate. Ancora non sono state rese note le cause dell'incendio.