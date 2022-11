Incendio a Vertemate con Minoprio nella serata di ieri, 19 novembre 2022. I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire con due squadre in una discarica di via del Ri. Le fiame divampate non hanno causato feriti ma hanno impegnato per alcune ore i pompieri nell'intervento di spegnimento e di messa in sicurezza del sito.