Incendio nella serata di ieri, 4 aprile 2023, a Como, in zona Rebbio. Le fiamme sono divampate in un compattatore di rifiuti situato in via Giussani. Erano circa le 21.45 quando è giunta al comando dei vigili del fuoco la segnalazione che il contenuto del mezzo della nettezza urbana stava andando a fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio in poco tempo. Non si segnalano feriti.