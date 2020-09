Incendio a Cantù, fiamme nella notte in un capannone

Incendio a Cantù nella notte: un rogo è divampato all'esterno di un capannone situato in via Torino. Le fiamme hanno arso anche alcune latte contenenti materiale di scarto di lavorazioni industriali. L'incendio, divampato intorno alle ore 1 del 30 settembre 2020 è stato domato dai vigili del fuoco arrivati in forze con squadre provenienti da Cantù, Como e Lomazzo. Non si segnalano feriti o intossicati.

