Un'alta colonna di fumo nero e denso si è levata alta nel cielo a Cantù poco dopo le ore 9 della mattina del 9 febbraio 2022. Un capanno nelle vicinanze di via Silvio Pellico è andato in fiamme. I vigili del fuoco di Cantù sono intervenuti per spegnere l'incendio. Non si segnalano feriti. Non sono state rese note le cause del rogo.