Un piccolo incendio, probabilmente alla canna fumaria, si è sviluppato questo pomeriggio a Como in centro storico. Il locale coinvolto, ma non si segnalano né feriti né danni alla struttura, è Il Solito Posto di via Lambertenghi. Sola una densa colonna di fumo ma nessuna preoccupazione per i residenti e i gestori del noto ristornate del capoluogo.