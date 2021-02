Incendio al canile di Olgiate Comasco

Il canile di Olgiate Comasco è stato distrutto da un incendio. Il rogo è divampato intorno alle 11.30 della mattina del 13 febbraio 2021. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Lomazzo. I pompieri sono riusciti a domare il grosso incendio ma le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore. Non si segnalano animali morti o feriti. Per il momento non si conoscono le cause del rogo.