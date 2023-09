Incendio a Brunate nella mattina del 5 settembre 2023. Tre squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire per domare un rogo divampato all'interno di un'abitazione di via Monti. I pompieri hanno estinto l'incendio che ha arso arredi e suppellettili. Non si registrano feriti ma il sottotetto dell'abitazione e la cucina sono stati dichiarati inagibili.