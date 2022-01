Como, autobus perde gasolio e prende fuoco

Nella tarda sera del 5 gennaio 2022 un autobus di Asf Autolinee ha preso fuoco mentre rientrava al deposito di via Asiago a Como. L'autista si era accorto che il mezzo presentava una perdita di gasolio e proprio per questo motivo si è affrettato a rientrare all'autorimessa. E' stato a quel punto che un incendio è divampato dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno domato il rogo e si sono adoperati per ripulire la strada dal gasolio perso dal mezzo.