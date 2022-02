Auto in fiamme a Ponte Lambro. L'incendio è divampato nella tarda serata del 16 febbraio 2022. Le fiamme si sono sprigionate dal cofano di una vettura parcheggiata in via Zara. I vigili del fuoco sono accorsi prontamente con due squadre e hanno domato in poco tempo l'incendio. Non si segnalano feriti.