Incendio ad Albese con Cassano: fiamme alla Nuova Lario

Incendio ad Albese con Cassano nella serata del 24 luglio 2021. I vigili del fuoco di Como si sono dovuti mobilitare in forze per domare il rogo che è divampato all'interno dell'azienda Nuova Lario di via Marconi 21. L'azienda è specializzata nel trattamento di rifiuti. Un'alta colonna di fumo si è levata nel cielo all'imbrunire ben visibile a chilometri di distanza. Le autorità e i Comuni limitrofi, come Tavernerio, hanno dato indicazione di non aprire le finestre.