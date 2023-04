Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri 22 aprile a Porlezza in via Alessandro Manzoni per incendio di una canna fumaria e di una porzione di tetto. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme ma a titolo precauzionale è stato necessario allontanare due adulti e due minorenni dall'abitazione. Non si segnalano feriti.