Brucia ancora il Cornizzolo: mobilitazione dei vigili del fuoco

Incessante impegno dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio sul Monte Cornizzolo divampato nel primo pomeriggio del 13 febbraio 2022. Cinque squadre dei vigili del fuoco di Como, Canzo e Valmadrera sono state impegnate nello spegnimento del rogo supportati da due mezzi aerei, un canadair e un elicottero, che hanno operato dal cielo per gettare acqua sulle fiamme individuate quasi sulla cima del monte, tra le due province di Como e Lecco.

Si pensa che l'incendio sia stato causato da un falò acceso per bruciare sterpaglie ed erba secca e che poi è sfuggito al controllo. Colpito soprattutto il versante lecchese verso Civate. Non si registrano feriti o intossicati, né tantomeno abitazioni lambite dalle fiamme.