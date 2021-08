Fulmine colpisce la centralina dell'antenna, tetto in fiamme a Dosso del Liro

Un altro fenomeno legato al maltempo di questi giorni sono i fulmini. Questa mattina, 1 agosto i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio sono intervenuti urgentemente a Dosso del Liro in via Brusabosco per domare le fiamme che avevano avvolto un tetto. Un fulmine, infatti, ha colpito la centralina dell'antenna creando la combustione delle perline del sottotetto. Non si segnalano feriti. I proprietari hanno prontamente riparato i danni.