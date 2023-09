Fulmine colpisce la centrale ad alta tensione: maxi incendio a Solbiate

Sette squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle 2 di questa notte per spegnere un grosso incendio a Solbiate con Cagno in via Trotto Molino. A prendere fuoco, con ogni probabilità a causa di un fulmine, il trasformatore con 60mila litri di olio di una centrale ad alta tensione. Al momento non risulterebbero feriti anche se sul posto sono arrivati dei mezzi di soccorso Areu.

In aggiornamento.