Due auto incendiate a Mariano Comense

Tre squadre dei vigili del fuoco di Como e Cantù sono intervenute poco prima di mezzanotte a Mariano Comense, in via Risorgimento, per spegnere l'incendio che ha coinvolto due auto. Erano circa le 23.30 del 28 agosto 2023 quando due vetture parcheggiate, di cui alimentata a gpl, hanno preso fuoco. I pompieri hanno domato l'incendio ma i danni alle vetture sono stati ingenti. Nessuna persona, però, è rimasta ferita. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica del fatto.