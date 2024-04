Grande spavento ieri venerdì 12 aprile a Fino Mornasco. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme partite da un condizionatore e che si stavano propagando all'interno della casa in via Ticino. Quattro i mezzi intervenuti e fortunatamente, grazie alla tempestività dei vigili del fuoco, non si segnalano feriti.