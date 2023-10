Grande spavento a Como in via Tommaso Grossi: auto in transito prende fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera domenica 22 ottobre a Como in via Tommaso Grossi per spegnere un incendio divampato su un'auto in transito. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di pulizia legate alla perdita di carburante e olio del motore lungo la discesa fino al passaggio a livello. È stata utilizzata una polvere assorbente. Le persone che viaggiavano sul veicolo non hanno riportato ferite.